Азербайджанский МИД вызвал российского посла Михаила Евдокимова, чтобы выразить ему "протест в связи с недружественными действиями и шагами российской стороны, наносящими ущерб отношениям между двумя странами".

Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Евдокимову заявили, что азербайджанская судебная медэкспертиза не подтвердила объяснения Москвы о сердечной недостаточности как причине смерти двух задержанных азербайджанцев в Екатеринбурге. А в российских СМИ при освещении рейдов с задержаниями "наблюдаются проявления этнической нетерпимости", в частности, формулировки вроде "этническая преступная группа".

Азербайджан потребовал от РФ компенсации пострадавшим из-за действий российских силовиков в Екатеринбурге.

Также Баку отверг заявления Москвы о незаконности обысков в издании "Sputnik Азербайджан" и задержании россиян, обвинив РФ в "попытках искажения реального положения дел" и "дезинформационной кампании против Азербайджана" в деле авиакатастрофы самолета Azerbaijan Airlines в конце прошлого года.

Тем временем посольство РФ заявляет, что ко многим россиянам в Азербайджане стали приходить "люди в гражданском", некоторые из них представляются сотрудниками полиции, проверяют документы и спрашивают о целях визита в страну.

Отдельные россияне утверждают, что к ним было применено физическое насилие.

Ранее мы писали о задержании в Баку туристов и релокантов из РФ.

Подробнее о том, что происходит между Азербайджаном и Россией и какие будут последствия событий, мы писали в отдельном материале.