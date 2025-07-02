Резкое обострение отношений между Москвой и Баку привлекло большое внимание в Украине. Многие в Киеве трактуют его по аналогии и во взаимосвязи с российско-украинской войной – как открытие еще одного фронта противостояния "антиимперских сил" с Кремлем.

Но что в реальности происходит между РФ и Азербайджаном, каковы причины обострения, дальнейшие варианты развития событий и их влияние на Украину?

Разберем ситуацию по пунктам и начнем с причин конфликта. Их много, но можно выделить три основных.

1. Попытка Азербайджана перехватить геополитическую инициативу в регионе

Хотя непосредственным поводом для нынешнего обострения стала гибель азербайджанцев в ходе следственных мероприятий в Екатеринбурге (по версии Баку, их убили российские силовики), очевидно, что проблемы накапливались давно. Баку вел внешне не враждебную по отношению к Москве политику, но время от времени давал понять, что Кремль для него не авторитет. В декабре прошлого года Ильхам Алиев в резких выражениях раскритиковал Россию за сбитый азербайджанский самолет. Тут важно то, что он много раз встречался с Владимиром Путиным и имеет с ним личный контакт. И когда вместо того чтобы в личной беседе с президентом РФ обсудить вопрос, он решил публично возмутиться РФ, демонстрируя отсутствие какого-либо пиетета перед Кремлем, это прозвучало как серьезный звонок в перемене отношения. Что в целом находится в русле политики Баку последних лет.

После возвращения Нагорного Карабаха Алиев хочет и дальше наращивать свое влияние как на Кавказе, так и в более широком регионе, который охватывает бывшие советские республики Средней Азии. Главным союзником в этих усилиях для него являются Турция, а также силы на Западе, заинтересованные в снижении российского влияния на постсоветском пространстве, в первую очередь Великобритания. А главным конкурентом, естественно, Россия. Тем более после того, как Баку вернул контроль над Карабахом в 2023 году несмотря на присутствие там российских миротворцев в качестве гаранта соблюдения прежних соглашений о перемирии, авторитет Москвы в Армении и Азербайджане действительно был серьезно подорван.

Плюс ко всему Баку позиционирует себя как хаб для экспорта энергоносителей из Центральной Азии на Запад в обход России.

Очевидно, что Кремлю такая расстановка сил вряд ли нравится.

2. Вопрос Зангезурского коридора

После того, как в ходе войн 2020 и 2023 годов Азербайджан полностью вернул контроль над Карабахом, в основе всей геополитики на Южном Кавказе оказался вопрос так называемого Зангезурского, или Синюкского, коридора – части Армении, которая разделяет основную территорию Азербайджана с Нахичеванским анклавом, имеющим границу с Турцией.

Установление прямой связи Азербайджана с Турцией – сейчас ключевой вопрос для Баку.

На этом фоне постоянно звучат заявления, что Азербайджан может атаковать Армению, чтобы захватить коридор силой. О том, что это не просто конспирология, свидетельствуют прошлогодние заявления тогда еще госсекретаря США Энтони Блинкена о намерениях Баку начать войну против Армении ради коридора.

Да и заявления Алиева в отношении Еревана по-прежнему резко конфронтационны. Например, на прошлый неделе он назвал Армению "государством - военным преступником".

В то же время прямое нападение несет для Баку большие риски. Оно может еще больше обострить его отношения с Европой. Кроме того, вовсе не очевидно, что захват коридора окажется легкой прогулкой для азербайджанских военных: у Армении не такая уж и слабая армия. Кроме того, если блицкрга не получится и бои затянутся, то с учетом обострения российско-азербайджанских отношений военную поддержку Армении может оказать Москва в рамках своих обязательств по ОДКБ. Иран также может помочь Еревану.

Поэтому на данный момент для Баку и Анкары более актуален иной путь – договориться с армянским премьером Николом Пашиняном, чтобы он добровольно отдал "эксклюзивные" права на коридор Азербайджану и Турции.

Однако против этого выступают Россия и Иран. РФ сама хочет иметь над коридором контроль, что было предусмотрено соглашениями о перемирии в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Тегеран же выступает за то, чтобы коридор прошел по его территории.

По мнению источников в политических кругах Еревана, нынешнее внутриполитическое обострение в Армении связано в том числе с темой Зангезурского коридора. С одной стороны, Турция и Азербайджан подталкивают Пашиняна ускориться с решением вопроса, с другой, этому противодействуют силы внутри страны и за ее пределами, включая РФ. Это тоже вносит дополнительное напряжение в отношения Баку и Москвы.

3. Азербайджанская диаспора в России

Азербайджанская диаспора в РФ из всех национальных диаспор самая богатая и влиятельная. Азербайджанцы контролируют огромные активы по всей РФ, начиная от бесчисленного количества рынков и заканчивая нефтяным сектором. Кроме того, азербайджанцы занимают высокое положение в российской уголовной иерархии, контролируя значительную часть криминального бизнеса РФ.

Все это достигается за счет очень тесных связей азербайджанцев с представителями российского высшего руководства, включая руководство силовых структур.

При этом, в отличие от грузинской и армянской диаспор, которые в целом действуют в русле линии Кремля и являются фактором влияния Москвы на процессы в Грузии и Армении, с азербайджанской диаспорой ситуация ровно обратная: она является фактором влияния Баку на РФ. Особенно ярко это проявилось во время войны за Карабах, когда во многом благодаря усилиям диаспоры Кремль занял лояльную позицию в отношении Азербайджана. Также, как мы писали, по одной из версий, жесткая облава на азербайджанцев в Екатеринбурге была связана с тем, что они помогли спецслужбам Баку похитить на территории РФ известного активиста талышского национального движения Захираддина Ибрагимова.

Поэтому сразу после начала нынешнего обострения и возникла версия, что цель показательной атаки на азербайджанскую диаспору - как минимум выведение ее из-под контроля Баку и превращение в инструмент влияния Москвы на курс Азербайджана, учитывая теснейшие взаимосвязи между двумя странами, а также тот объем денег, который азербайджанцы зарабатывают в РФ. А как максимум – отъем собственности у азербайджанцев в России.

В РФ после 2022 года возник целый класс бенефициаров процесса перераспределения активов представителей "недружественных стран", которые россияне заблокировали после начала полномасштабной войны в Украине. Это прежде всего связанные с Кремлем и силовиками бизнесмены. Поэтому для них очевидна выгода от того, что в число "недружественных" стран запишут и Азербайджан, а активы азербайджанцев тем или иным образом отберут.

При этом, однако, "раскулачить" азербайджанскую диаспору в России будет не так уж и просто, учитывая ее огромное влияние и связи на всех уровнях. Например, вчера вечером были задержаны руководители диаспор в Воронежской области и на Урале. Но буквально сразу их отпустили на волю.

Кроме того, если изначально Москва и ставила задачи нанести показательный удар по влиятельным представителям азербайджанской диаспоры, то форма, в которой это произошло (жестокие избиения и пытки, приведшие к смерти людей), скорее осложнила, а не облегчила решение этой задачи, поскольку дала повод Азербайджану обвинить российских силовиков в убийствах и расправе на этнической почве, а также предпринять ответные действия в отношении россиян в Баку и запустить масштабную кампанию против РФ внутри страны и за ее пределами.

В то же время, если отношения Баку и Москвы будут накалятся и далее, то на каком-то этапе обострения никакие связи влиятельных представителей азербайджанской диаспоры уже не спасут и им придется выбирать, на чьей они стороне.

Что дальше?

На фоне обострения отношений уже появились слухи, что дело идет чуть ли не к войне России с Азербайджаном.

Однако крайне трудно представить, что 10-миллионный Азербайджан решится напасть на Россию - крупнейшую ядерную державу, пусть и завязшую в войне в Украине.

Два факта делают это тем более маловероятным.

Во-первых, основа экономики Азербайджана - нефтяные промыслы - находятся на расстоянии нескольких минут полета для российских ракет, и защитить их от полного уничтожения не сможет ни одна система ПВО.

Во-вторых, с единственной страной, которая могла бы прийти Баку на помощь в войне - Турцией - у основной части Азербайджана нет общей границы. Грузия и Армения наверняка будут сохранять нейтралитет. Последняя может даже подключиться к войне против Азербайджана, хотя пока Пашинян у власти, это вряд ли случится. Но точно армяне не будут помогать Баку воевать с Россией. Иран - дружественная РФ страна, к тому же имеющая с Азербайджаном напряженные отношения.

Нападение России на Азербайджан сейчас тоже маловероятно, пока основная часть российской армии задействована в Украине.

Азербайджан может попытаться (в том числе и через свою диаспору) поднять бунт среди мусульман и мигрантов в РФ. Но неизвестно, есть ли у Баку возможности организовать это в столь большом масштабе, чтобы российский силовой аппарат не смог совладать с бунтом. Кроме того, любая попытка раскачать ситуацию внутри России может привести к жестким ответным действиям Москвы, в том числе и к давлению на диаспору.

Также большой вопрос, готов ли идти на эскалацию с РФ ближайший союзник Алиева Реджеп Эрдоган, у которого есть свои отношения и интересы с Путиным.

В целом потенциал РФ и Азербайджана не сравним. И при желании Москва может создать куда больше проблем Баку, чем Баку - Москве. Азербайджанские силовики могут и дальше ловить на улицах российских туристов и релокантов, однако по своему эффекту это не сопоставимо с возможным арестом ключевых представителей азербайджанской диаспоры в России и с перекрытием потока средств от нее в Азербайджан.

Другой вопрос, что сейчас Кремль вряд ли будет "инициативно" предпринимать жесткие меры, так как все его внимание отвлечено на Украину. Поэтому он может продемонстрировать, что у него есть рычаг давления на Баку в виде облав на диаспору, а также постепенной ее "перевербовки" и отрыва от влияния азербайджанских властей. Но он скорее не станет основательно включаться в противостояние, если его не вынудят к этому действия азербайджанских властей.

Характерно, что официальные заявления Москвы пока крайне осторожны. Там говорят о заинтересованности в дружественных отношениях с Азербайджаном и о врагах, которые их хотят разрушить.

Это возмущает российские ультраправые Z-паблики, которые уже обвиняют власти РФ в мягкотелости, отсутствии жесткого ответа на аресты россиян и прочем. Однако причины такой политики Кремля очевидны: пока идет война в Украине, он не хочет втягиваться в какие-либо другие конфликты.

Поэтому сейчас дальнейшее развитие событий зависит в большей степени от того, по какому пути пойдет Алиев. Он может взять паузу в конфликте с РФ, сосредоточившись на более важной на данном этапе задаче по Зангезурскому коридору. В таком случае скандал постепенно затихнет.

Второй путь – дальше наращивать накат на Москву, постепенно пытаясь задействовать все рычаги влияния: и давление на россиян внутри Азербайджана, и организацию бунтов диаспор (не только азербайджанской) внутри РФ, и подключение к конфликту Эрдогана. При таких вводных Кремль скорее всего будет отвечать как минимум через азербайджанскую диаспору.

Более того, если конфликт будет усугубляться и дальше, создавая все больше проблем для Москвы, то теоретически нельзя исключать даже военный сценарий с учетом описанной выше уязвимости Азербайджана перед ракетными ударами. И вероятность его повысится, если война в Украине завершится - так как это позволит РФ сосредоточить силы на противостоянии с Баку.