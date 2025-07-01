Азербайджанские издания опубликовали видео и фото избитых граждан России – как они утверждают, "агентов ФСБ", которые подозреваются в киберпреступлениях и поставках наркотиков из Ирана.

В настоящее время суд избирает избитым россиянам меру пресечения.

Часть из них - сотрудники российского государственного информагентства "Sputnik".

Ранее российские издания сообщили, что азербайджанские силовики задержали и избили в Баку IT-специалистов из РФ.

Напомним, что в России начались аресты лидеров азербайджанской диаспоры.

Власти Азербайджана утверждают, что в РФ при задержании забили до смерти двух граждан страны.

Мы уже прогнозировали, что в случае углубления конфликта Азербайджана с Россией, Москва может нанести удар по ключевым фигурам в азербайджанской диаспоре в РФ, которые контролируют многочисленные бизнесы в стране.

О развитии скандала между Баку и Москвой мы подробно писали в отдельном материале.