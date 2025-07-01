В Баку задержали и избили российских айтишников. Фото
Азербайджанские силовики задержали и избили российских IT-специалистов, находившихся в Баку.
Об это сообщает местный телеграмм-канал "Осторожно, новости".
Первым в шеренге на фото стоит 40-летний бизнесмен Антон Драчёв. В России он известен как сооснователь онлайн-химчистки Airo. До запуска своего бизнеса он возглавлял отдел IT-разработки в хедж-фонде Red Star Asset Management, но ушёл оттуда, став директором своей компании. В стартап вкладывались венчурные фонды МТС и "Т-Инвестиций".
Через одного человека от него стоит 30-летний разработчик Дмитрий Безуглый – он окончил петербургский ИТМО, работал в VK и "Яндексе".
Что эти люди делали в Азербайджане, неизвестно.
Ранее прошли аресты лидеров азербайджанской диаспоры в России.
Напомним, Баку заявляет, что двух азербайджанцев забили до смерти россияне при задержании.
Отношения между странами стали портиться после того, как в Екатеринбурге ФСБ арестовала азербайджанцев, которых, по версии РФ, подозревают в совершении серии убийств и покушений в период с 2001 по 2011 годы. Их родственники задержанных заявляют о жестоких избиениях и издевательствах, утверждая, что умершие погибли под пытками. Эта же версия является доминирующей и в Азербайджане.