Азербайджанские силовики задержали и избили российских IT-специалистов, находившихся в Баку.

Об это сообщает местный телеграмм-канал "Осторожно, новости".

Первым в шеренге на фото стоит 40-летний бизнесмен Антон Драчёв. В России он известен как сооснователь онлайн-химчистки Airo. До запуска своего бизнеса он возглавлял отдел IT-разработки в хедж-фонде Red Star Asset Management, но ушёл оттуда, став директором своей компании. В стартап вкладывались венчурные фонды МТС и "Т-Инвестиций".

Через одного человека от него стоит 30-летний разработчик Дмитрий Безуглый – он окончил петербургский ИТМО, работал в VK и "Яндексе".

Что эти люди делали в Азербайджане, неизвестно.

Ранее прошли аресты лидеров азербайджанской диаспоры в России.

Напомним, Баку заявляет, что двух азербайджанцев забили до смерти россияне при задержании.

Отношения между странами стали портиться после того, как в Екатеринбурге ФСБ арестовала азербайджанцев, которых, по версии РФ, подозревают в совершении серии убийств и покушений в период с 2001 по 2011 годы. Их родственники задержанных заявляют о жестоких избиениях и издевательствах, утверждая, что умершие погибли под пытками. Эта же версия является доминирующей и в Азербайджане.