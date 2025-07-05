Президент Азербайджана Ильхам Алиев не стремится к эскалации с РФ и хочет урегулировать конфликт.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на борту самолета по пути из Азербайджана.

По его словам, он обсуждал с Алиевым тему обострения отношений Москвы и Баку.

"Тема была включена в повестку нашей встречи. Господин Алиев предпринимает очень осторожные и взвешенные шаги. Он не стремится обострять ситуацию. Из его слов я понял, что они намерены сгладить ситуацию", - сказал Эрдоган.

При этом он отметил, что Турция внимательно следит за напряженностью между Азербайджаном и Россией.

"У Турции глубокие дипломатические и стратегические отношения с Азербайджаном и Россией. Мы внимательно следим за напряженностью и призываем к сдержанности. Наше самое большое желание - чтобы печальные события не нанесли непоправимого ущерба отношениям между Россией и Азербайджаном", - сказал Эрдоган.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поддержал Азербайджан в его конфликте с Россией.

Подробнее о подоплёке конфликта Баку и Москвы мы писали в отдельном материале.