Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Стамбул на историческую встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Это первая встреча такого уровня для лидеров двух стран - учитывая, что отношения между Ереваном и Анкарой традиционно крайне напряженные. В том числе из-за тяжелых исторических событий. Армения обвиняет Турцию в организации геноцида армян во время Первой мировой войны. Турки эти обвинения отрицают и геноцидом массовые убийства армян не считают.

После поражения в войне с Азербайджаном за Карабах Пашинян взял курс на нормализацию отношений с Анкарой.

Но Турция увязывает этот процесс с подписанием мирного договора между Ереваном и Баку, который пока в тупике.

Сближение с Турцией стало возможным после масштабных уступок со стороны Армении.

Ереван признал Нагорный Карабах частью Азербайджана, фактически снял с повестки тему геноцида армян (по словам Пашиняна, признание геноцида больше не входит в число внешнеполитических приоритетов Армении) и отказался от территориальных претензий. Пашинян даже отказался от использования горы Арарат как символа Армении, поскольку эта гора находится на территории Турции. И признал Палестину независимым государством по просьбе Эрдогана.

Теперь Армения рассчитывает, что примирение с Турцией поможет продвинуть проект "перекресток мира" - инфраструктурный коридор между Черным морем и Персидским заливом, между Каспийским и Мраморным морями.

Однако Анкара по-прежнему ждет подписания армяно-азербайджанского мирного соглашения как условия для нормализации. Ереван, в свою очередь, пытается отвязать эти два процесса друг от друга. Итоги встречи покажут, готова ли Турция к такому сценарию.

Отметим, что заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном препятствует требование Баку изменить армянскую конституцию и вычеркнуть оттуда упоминание о воссоединении с Карабахом.

Пашинян противится этому. При этом власти Армении начали готовить референдум по другим изменениям в основной закон. Многие эксперты считают, что таким образом Ереван может "попутно" выполнить требование Баку (хотя сами власти Армении такую постановку вопроса отвергают).

При этом такие уступки Азербайджану и Турции вызывают сильное недовольство в армянском обществе. В том числе и в Армянской апостольской церкви. Пашинян в ответ начал атаку на церковь, стремясь сменить ее руководство. А на днях был арестован по обвинению в призывах к захвату власти крупнейший меценат ААЦ, российско-армянский бизнесмен Самвел Карапетян.

Также Пашинян периодически обвиняет оппозицию в связях с РФ.