Президент США Дональд Трамп подтвердил, что Армения и Азербайджан подпишут мирный договор в США.

Об этом он написал соцсети Truth Social.

"Завтра президент Алиев и премьер-министр Пашинян присоединятся ко мне в Белом доме на официальной церемонии подписания мирного соглашения. Соединённые Штаты также подпишут двусторонние соглашения с обеими странами для совместного развития экономических возможностей, чтобы в полной мере раскрыть потенциал региона Южного Кавказа", - написал президент США.

"Это будет исторический день для Армении, Азербайджана, Соединённых Штатов и мира", - добавил Трамп.

Ранее агентство Reuters сообщило, что США получат права на разработку Зангезурского коридора, который отделяет основную часть Азербайджана от его анклава Нахичевань, граничащего с Турцией.

При этом и Reuters, и другие СМИ заявляли, что Армения и Азербайджан подпишут в Вашингтоне не мирный договор, а рамочное соглашение - нечто вроде "декларации о намерениях" подписать в будущем мирный договор.

Еще месяц назад в Армении говорили, что Ереван не обсуждает аренду Зангезурского коридора американцами.