США получат права на разработку Зангезурского коридора и назовут его маршрутом Трампа - СМИ
В рамках мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией США получат права на разработку Зангезурского коридора, он будет называться "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания".
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Как ожидается, завтра президент США Дональд Трамп примет лидеров Азербайджана и Армении в Белом доме, чтобы подписать декларацию о намерениях заключить мирное соглашение, которое будет включать исключительные права США на разработку стратегического транзитного коридора через Южный Кавказ, который отделяет основную часть Азербайджана от его анклава Нахичевань, граничащего с Турцией.
По словам источников, коридор будут эксплуатировать по армянским законам, а Штаты передадут землю в субаренду консорциуму для обеспечения инфраструктуры и управления.
В целом завтра планируют подписать рамочный документ, направленный на достижение "конкретного пути к миру".
Также Баку и Ереван подпишут документы с просьбой о роспуске Минской группы, которую с момента ее создания в 1992 году для посредничества в урегулировании конфликта совместно возглавляют Франция, Россия и США.
Еще месяц назад премьер-министр Армении Назели Багдасарян заявлял, что Ереван не обсуждает аренду Зангезурского коридора американцами.
А в Тегеране считают, что реализация проекта Зангезурского коридора ставит целью подрыв национальной безопасности Ирана и стратегических связей страны.