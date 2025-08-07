В рамках мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией США получат права на разработку Зангезурского коридора, он будет называться "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания".

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Как ожидается, завтра президент США Дональд Трамп примет лидеров Азербайджана и Армении в Белом доме, чтобы подписать декларацию о намерениях заключить мирное соглашение, которое будет включать исключительные права США на разработку стратегического транзитного коридора через Южный Кавказ, который отделяет основную часть Азербайджана от его анклава Нахичевань, граничащего с Турцией.

По словам источников, коридор будут эксплуатировать по армянским законам, а Штаты передадут землю в субаренду консорциуму для обеспечения инфраструктуры и управления.

В целом завтра планируют подписать рамочный документ, направленный на достижение "конкретного пути к миру".

Также Баку и Ереван подпишут документы с просьбой о роспуске Минской группы, которую с момента ее создания в 1992 году для посредничества в урегулировании конфликта совместно возглавляют Франция, Россия и США.

Еще месяц назад премьер-министр Армении Назели Багдасарян заявлял, что Ереван не обсуждает аренду Зангезурского коридора американцами.

А в Тегеране считают, что реализация проекта Зангезурского коридора ставит целью подрыв национальной безопасности Ирана и стратегических связей страны.