Реализация проекта Зангезурского коридора ставит своей целью подрыв национальной безопасности Ирана и стратегических связей страны. Об этом заявил советник лидера Ирана по международным делам Али Акбар Велаяти.

Об этом сообщает агентство Tasnim.

По словам Велаяти, эта инициатива представляет собой геополитическую схему, продвигаемую США и "законсервированным режимом Израиля", направленную на ослабление "оси сопротивления", разрыв транспортных связей Ирана с Кавказом и "навязывание сухопутной блокады Ирану и России на юге региона".

"Этот проект не только является частью стратегии Америки по переносу давления с Украины на Кавказ, но и поддерживается НАТО и некоторыми пантюркистскими движениями", – сказал он, подчеркнув, что "национальная безопасность Ирана остается красной линией".

Напомним, ранее США заявили о готовности арендовать на 100 лет этот участок территории Армении, который соединяет Азербайджан и его анклав в Нахичеване, граничащий с Турцией.

Подробнее о том, какое геополитическое значение имеет Зангезурский коридор, мы писали в отдельном материале.