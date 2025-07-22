В Иране признали "серьезный ущерб" по ядерным объектам, из-за чего процесс обогащения урана был приостановлен. Оценка ущерба все ещё продолжается.

Об этом заявил министр иностранных дел страны Аббас Аракчи во время интервью американскому телеканалу Fox News.

По его словам, отказываться от ядерной программы Тегеран не намерен.

"Сейчас [процесс обогащения урана] остановлен, потому что, да, был нанесен серьезный ущерб. Мы не можем отказаться от обогащения, потому что это достижение наших ученых. И теперь, более того, это вопрос национальной гордости", — сказал Аракчи.

При этом президент США Дональд Трамп уже прокомментировал это заявление: "Конечно, так и есть, как я и говорил", пригрозив Тегерану новыми ударами.

Ранее западные СМИ писали, что из трех ядерных объектов Ирана, которые были атакованы США в прошлом месяце, был серьезно поврежден лишь один, который находится в Фордо.

Также сообщалось, что за несколько дней до обстрелов Иран вывез большую часть урана с ядерного объекта в Фордо.