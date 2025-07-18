Из трех ядерных объектов Ирана, которые были атакованы США в прошлом месяце, был серьезно поврежден лишь один, который находится в Фордо.

Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на последнюю американскую оценку разведывательного сообщества.

"Мы не можем определенно сказать, что она была полностью уничтожена", - сказал изданию близкий к конгрессу американский чиновник об инфраструктуре иранской ядерной программы.

На подземный объект в Фордо бомбы были сброшены через вентиляционные шахты, и задача его разрушения, "похоже, была выполнена". А в Натанзе и Исфахане нет свидетельств сокрушительного удара. В Исфахане расположен крупнейший ядерный исследовательский комплекс Ирана и инфраструктура может находиться еще глубже и под более твердыми породами, чем в Фордо.

Но и с Фордо по-прежнему до конца не ясно, были центрифуги уничтожены, выведены из строя или же их успели вывезти.

Притом по Исфахану не применяли противобункерные бомбы, поскольку Пентагон оценил его как "практически непробиваемый" объект. По нему били ракетами "Томагавк". По Натанзу ударили две противобункерные бомбы Massive Ordnance Penetrator, разрушив несколько подземных помещений.

Новые данные снова ставят под сомнения заявления президента США Дональда Трампа о том, что ядерная программа Тегерана была полностью уничтожена.

Ранее СМИ писали, что за несколько дней до обстрелов Иран вывез большую часть урана с ядерного объекта в Фордо.