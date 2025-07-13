В РФ опровергли информацию о том, что Путин призвал Иран принять ядерную сделку с США и отказаться от обогащения урана
В Министерстве иностранных дел РФ опровергли публикацию Axios о том, что Владимир Путин призвал Иран принять ядерную сделку с США и отказаться от обогащения урана.
Об этом говорится в пресс-службе ведомства.
В Москве назвали это "грязной политизированной кампанией".
"Неизменно и неоднократно подчеркивали необходимость урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы исключительно политико-дипломатическими средствами, выражали готовность оказать содействие в нахождении взаимоприемлемых развязок", - говорится в сообщении.
При этом в МИД подчеркнули, что подобные публикации создают ненужную эскалацию в международных отношениях и не способствуют конструктивному диалогу по важным вопросам мировой безопасности.
Напомним, издание Axios написало, что Путин в закрытых переговорах с американским президентом Дональдом Трампом и чиновниками Ирана выразил поддержку ядерной сделке, в рамках которой Тегеран не сможет обогащать уран.
Ранее Трамп заявил, что Иран не дал своего согласия на инспекции своей ядерной программы, а также не отказался от обогащения урана.