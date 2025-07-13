В Министерстве иностранных дел РФ опровергли публикацию Axios о том, что Владимир Путин призвал Иран принять ядерную сделку с США и отказаться от обогащения урана.

Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

В Москве назвали это "грязной политизированной кампанией".

"Неизменно и неоднократно подчеркивали необходимость урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы исключительно политико-дипломатическими средствами, выражали готовность оказать содействие в нахождении взаимоприемлемых развязок", - говорится в сообщении.

При этом в МИД подчеркнули, что подобные публикации создают ненужную эскалацию в международных отношениях и не способствуют конструктивному диалогу по важным вопросам мировой безопасности.

Напомним, издание Axios написало, что Путин в закрытых переговорах с американским президентом Дональдом Трампом и чиновниками Ирана выразил поддержку ядерной сделке, в рамках которой Тегеран не сможет обогащать уран.

Ранее Трамп заявил, что Иран не дал своего согласия на инспекции своей ядерной программы, а также не отказался от обогащения урана.