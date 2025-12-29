Главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что военная служба правопорядка проводит расследование инцидента, во время которого российские солдаты заняли командный пункт ВСУ в Гуляйполе Запорожской области.

Об этом Сырский заявил в интервью "24 каналу".

"Назначено соответствующее расследование, которое проводит военная служба правопорядка. Будет дана правовая оценка действиям и командира батальона прежде всего после выяснения, почему он так поступил, учитывая то, что он получил приказ от командира бригады организовать круговую оборону, а также уничтожить все, что представляло собой какую-то ценность или содержало сведения конфиденциального характера", – сказал главком.

"Ситуация на Гуляйпольском направлении произошла, потому что одна из бригад территориальной обороны во время боев не выдержала натиска противника. Это 102-я бригада. Она постепенно отходила. Мы были вынуждены перебросить туда наши штурмовые части и подразделения, которые постепенно с боями занимали то, что было оставлено", – также сказал он.

Сырский добавил, что можно было бы построить эти действия командования батальона совершенно иным образом. Ведь, по его словам, на подмогу шло подкрепление из 5-й штурмовой бригады, которое было в двух улицах от этого командного пункта.

Напомним, ранее Путину доложили о захвате Мирнограда, Гуляйполя и Степногорска.

В свою очередь Генштаб ВСУ опроверг потерю Мирнограда и Гуляйполя.