Значительная часть Гуляйполя в Запорожской области удерживается ВСУ, но на этом участке фронта "ситуация очень тяжёлая".

Об этом заявили Силы обороны юга Украины (СОЮ) в своём телеграм-канале.

Так командование ВСУ ответило на информацию о захвате города россиянами.

При этом СОЮ сообщают, что "ситуация в Гуляйполе действительно сложная, часть населённого пункта находится под контролем российских войск. Они активно проводят штурмовые действия и пытаются закрепиться. Кроме того, противник имеет значительное преимущество как в живой силе, так и в вооружении".

"В данный момент ситуация в Гуляйполе очень тяжёлая. Но в настоящее время россияне не имеют полного контроля над этим населённым пунктом", – отмечает командование.

Напомним, накануне Путину доложили о захвате Мирнограда, Гуляйполя и Степногорска.

В свою очередь Генштаб ВСУ опроверг потерю Мирнограда и Гуляйполя.

