Министр образования и науки Украины Оксен Лисовый обвинил русский язык в ракетных ударах по Украине.

Заявление министра прозвучало в эфире национального телемарафона.

"Если у человека не коррелируется прилёт ракеты с русским языком – у него есть определённые проблемы с причинно-следственными связями. И это – вопрос образования. Взрослых в том числе. И это – вопрос образования тех самых работников образования. И это – вопрос ответственности тех самых директоров школ. И это – вопрос ответственности тех самых органов местного самоуправления, которые своих директоров школ назначают. И это – вопрос ответственности граждан за то, какие органы местного самоуправления они выбирают. Сегодня мы возмущаемся, что у нас русскоязычный директор или русскоязычный коллектив образовательного учреждения, но мы не проводим параллель между тем, кого мы выбираем в органы местного самоуправления и кого они назначают соответственно. И это тоже проблема с причинно-следственными связями", – пояснил Лисовый.

Ранее мовный омбудсмен рассказала, где нужно использовать русский.

Напомним, предыдущий уполномоченный по правам государственного языка Тарас Креминь назвал "шизофренией" использование русского и украинского одним человеком.