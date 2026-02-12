В Украине могут запретить российскую и русскоязычную литературу.

Об этом в ходе интервью сообщила министр культуры Татьяна Бережная.

По ее словам, после того, как соответствующая петиция набрала в прошлом году необходимое число голосов, Госкомтелерадио уже готовит проект постановления, который может включать подобные идеи.

При этом он будет запрещать распространение материалов, пропагандирующих войну, насилие или антиукраинские идеи.

"Есть закон об издательском деле, который запрещает распространение продукции четырех видов: пропагандирующей войну, насилие и тоталитарные режимы, оправдывающей оккупацию украинских территорий, создающей положительный образ государства-агрессора или его институтов и содержащей антиукраинские смыслы. То есть на уровне закона это рамочно заложено. На данный момент Госкомтелерадио работает над постановлением, чтобы заложить конкретный механизм", - сообщила Бережная.

Она считает, что в правительстве рассмотрели петицию с призывом полного запрета печати и распространения печатной продукции на русском языке и "активизировали работу по созданию юридических механизмов, которые бы имели четкую процедуру".

В то же время заявляется, что упомянутый ранее проект постановления, который готовит Госкомтелерадио, будет включать и русские, и русскоязычные книги.

Напомним, 28 августа петиция на сайте Кабмина с призывом ограничить печать, распространение и продвижение русскоязычной печатной и электронной книжной продукции в Украине набрала необходимое для рассмотрения количество голосов. Премьер-министр Юлия Свириденко в ответ на петицию заявила, что внесение изменений в законодательство об ограничении русскоязычной книжной продукции возможно при условии более детальной проработки экспертов.

При этом мовный омбудсмен Елена Ивановская тогда заявила, что хотя распространение русскоязычной книжной продукции в условиях войны, по ее мнению, является "вызовом культурной безопасности", ее запрет будет нарушать Конституцию. Она считает, что государство не должно заходить настолько глубоко в личное пространство человека.

Почему в Украине "отменяют" писателя-киевлянина Михаила Булгакова и борются с русским языком, мы рассказывали в отдельном материале.

