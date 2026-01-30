Украинцы обязаны говорить на украинском языке везде, кроме собственного дома.

Такое заявление в эфире телемарафона сделала уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская.

"Ты выходишь за порог своего дома и ты оказываешься в публичном пространстве. Язык публичного пространства - государственный язык. Точка. Если ты даже у себя на работе решаешь не деловой вопрос, а обсуждаешь своего котика или песика, ты все равно должен это делать на государственном языке, поскольку ты в публичном пространстве", - считает Ивановская.

На эти слова отреагировал народный депутат Максим Бужанский. Он напомнил, что по закону говорить на украинском языке в публичном пространстве обязаны только чиновники, сотрудники сферы обслуживания и некоторые другие специалисты. Остальные же могут общаться на любом языке даже на работе.

"Понимаете, в чём дело, песика и котика можно научить разнице между людьми, которые работают на государственной службе, и людьми, которые не работают на ней, а Ивановскую нет",- написал Бужанский в своем телеграм-канале.

Напомним, Ивановская также утверждала, что все граждане страны, считающие себя homo sapiens, то есть человеком разумным, сделали свой выбор в пользу использования только украинского языка.

Ранее в соцсетях разгорелся языковой скандал вокруг олимпийской чемпионки по прыжкам в высоту Ярославы Магучих: её осудили за использование русского языка в быту.