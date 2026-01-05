Все граждане страны, считающие себя homo sapiens, то есть человеком разумным, сделали свой выбор в пользу использования только украинского языка.

Такое заявление сделала уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская в интервью Ютуб-проекту "Это никто не будет смотреть".

Чиновница добавила, что потенциал украинизации уже исчерпан.

"Наша самоукраинизация, то, что в 2022 году вспыхнуло, и мы действительно почувствовали каждый свою ответственность за безопасность. И то, что русское слово, которое мы услышали, вызвало у нас не просто отрицание, а ощущение реальной опасности, и это толкало нас к бдительности, заставляло тех людей, для которых русский язык был материнским, переходить на украинский. На сегодняшний момент, как показывают статистические данные, этот потенциал, к сожалению, исчерпан. Все, кто осознаёт, всё, кто считает себя homo sapiens, все, кто понимают причинно-следственные связи, и что язык - это не только маркер нашей идентичности, а это и конструкт мышления и, соответственно, определяет наши стратегии поведения, они сделали свой выбор в пользу государственного языка", - сказала Ивановская.

Напомним, не далее как в сентябре Ивановская признавалась, что её дочь публиковала посты в социальных сетях по-русски, потому что это язык общения её друзей.

Также она утверждала, что в процессе украинизации наблюдается откат и в Украине становится больше русскоязычных.