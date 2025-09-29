По сравнению с 2022 годом граждане Украины начали чаще говорить на русском языке.

Об этом в интервью "РБК-Украина" заявила уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская.

По ее словам, сейчас в стране наблюдается "определенный откат".

"Да, определенный откат есть, прежде всего в сфере образования. И это очень тревожный сигнал. В 2022 году мы все были начеку: прислушивались к речи каждого, ведь русский язык ассоциировался с агрессором. Тогда людям было стыдно публично говорить на языке нападавшего. Сегодня же сработала человеческая психология привыкания к войне. И часть общества постепенно возвращается к старым языковым практикам", - сказала Ивановская.

При этом она считает, что прививать украинский язык ребенку нужно начиная с роддома.

"Насилие в этой сфере неприемлемы. Поэтому я вижу два главных пути: просвещение и пример. Начинать следует еще с роддома: вместе с базовыми вещами дарить семье украинскую книгу, диск с колыбельными, памятку для родителей, которая напоминала бы о ценности и цене языка и его значении в формировании характера и судьбы младенца", - заявила Ивановская.

Напомним, недавно народный депутат Роман Лозинский пожаловался на засилье русского языка на западе Украины.

Также депутат Львовского городского совета от партии "Свобода" Любомир Мельничук обеспокоился русификацией Львова. По его мнению, это катастрофическая проблема, и "Свобода" будет предлагать программы, чтобы усилить позиции украинского языка в городе.