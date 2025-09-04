В Украине таксистов будут штрафовать за русский язык на рабочем месте. Об этом заявила языковой омбудсмен Елена Ивановская на своей странице в Facebook.

Она написала, что водитель, который откажется обслуживать клиента на украинском, будет оштрафован на 3400-5100 грн.

"Кодексом Украины об административных правонарушениях непосредственным нарушителям языкового Закона в части применения государственного языка в сфере обслуживания потребителей предусмотрено административное взыскание в виде наложения штрафа в размере от 200 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. На сегодня эта сумма составляет 3400-5100 грн", - подчеркнула Ивановская.

При этом омбудсмен также обратилась в службы такси с призывом тщательно проверять водителей на знание государственного языка, внимательно относиться к жалобам пассажиров и оперативно принимать меры реагирования.

Напомним, недавно языковой омбудсмен Елена Ивановская призвала заблокировать российскую музыку в Украине на популярных платформах - Apple Music, Spotify, YouTube Music и других.

Также она требовала в целом запретить законом исполнение песен на русском языке.