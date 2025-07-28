Новый мовный омбудсмен Елена Ивановская требует законом запретить исполнение песен на русском языке.

Она отмечает, что сейчас законом запрещено только исполнение песен граждан РФ, но не песен на русском языке. Также в ряде городов Украины, в частности в Киеве и Тернополе, приняты решения об ограничении публичного использования русскоязычного культурного продукта, но никакие санкции не предусмотрены.

"В условиях полномасштабной войны публичное исполнение русскоязычного репертуара, даже если оно не запрещено, отрицательно воспринимается обществом и справедливо вызывает невосприятие", - сказала Ивановская.

Поэтому "общественная поддержка запрета исполнения песен на языке государства-агрессора в публичном пространстве требует четкого законодательного регулирования", отметила омбудсмен.

Отметим, что недавно резонанс вызвало выступление на русском языке Верки Сердючки. Люди на концерте ее поддержали, а комментаторы в сети - осудили.

Ранее мы писали, что в Киевской области привлекли двух женщин к ответственности за прослушивание российской музыки в общественном месте.