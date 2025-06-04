В Киевской области привлекли двух женщин к ответственности за прослушивание российской музыки в общественном месте.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевщины.

Полицейские Киевской области увидели видео в соцсетях, где две женщины в состоянии алкогольного опьянения громко слушали музыку российской певицы в центре села Гореничи.

Полицейские оперативно установили, что на видео – местные жительницы 34 и 31 года. Правоохранителям женщины рассказали, что так решили развлечься.

Сообщается, что инспекторы провели с гражданками профилактическую беседу и составили на правонарушительниц административные протоколы по факту мелкого хулиганства.

Напомним, в Украине нет официального запрета на прослушивание российской музыки, в том числе в общественных местах.

Между тем в середине апреля произошел похожий случай в Николаеве, где полиция по ролику в соцсети вычислила женщину, слушавшую российскую музыку, и привлекла ее к ответственности.

Также мы рассказывали, что в Киеве полиция и СБУ задержала подростков, которые слушали российскую музыку на Подоле.