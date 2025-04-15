В Николаеве полиция привлекла к административной ответственности женщину за прослушивание "публично" в своем автомобиле песен российских исполнителей.

Об этом сообщается в Фейсбуке полиции Николаевской области.

14 апреля во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили видео, на котором граждане в Корабельном микрорайоне "публично включали в автомобиле музыку российских исполнителей".

Сотрудники отделения полиции №3 Николаевского районного управления оперативно установили личность правонарушительницы – владелицы авто. Ею оказалась 37-летняя жительница областного центра. Свои действия она объяснила состоянием алкогольного опьянения.

На женщину составили административный протокол по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях "Мелкое хулиганство". Материалы дела направят в суд.

"Полиция Николаевщины призывает граждан уважать память погибших и соблюдать нормы морали", - говорится в публикации.

Напомним, вчера в Киеве полиция и Служба безопасности Украины задержали подростков, которые слушали российскую музыку на Подоле.

В конце марта столичные телеграм-каналы опубликовали видео, на котором мужчина избивает женщину, слушающую песни на русском языке. Мужчина оказался сотрудником ТЦК.