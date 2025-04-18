В Киеве два брата из Ивано-Франковской области зарезали 29-летнего мужчину, потому что хотели слушать российскую музыку.

Об этом сообщает полиция Киева.

Парни 21 и 22 лет приехали в столицу в поисках работы. На улице познакомились с мужчиной, пригласили его выпить домой. А во время застолья в квартире поссорились, потому что они хотели слушать российскую музыку, а их знакомый попросил ее выключить.

Они более 20 раз ударили его ножом и металлической кастрюлей, от чего он погиб на месте происшествия.

О преступлении в полицию сообщил один из злоумышленников. Молодой человек рассказал, что на кухне квартиры, которую он снимает совместно с братом, находится мужчина в крови и со следами избиения.

Фигуранты находятся под стражей, им грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, в конце марта в столице Украины мужчина избил женщину, которая слушала российские песни.

Также мы писали, что в окрестностях Ивано-Франковска полиция нашла тело 19-летнего юноши с десятками ножевых ранений. В убийстве подозревают несовершеннолетних.