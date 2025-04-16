В окрестностях Ивано-Франковска полиция нашла тело 19-летнего юноши с десятками ножевых ранений. В убийстве подозревают несовершеннолетних.

Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.

"Тело 19-летнего потерпевшего с ножевыми ранениями полицейские обнаружили на окраине Ивано-Франковска, близ Волчинецких холмов. Трех несовершеннолетних парней, причастных к преступлению, полицейские установили в считанные минуты. Двое из них были задержаны в процессуальном порядке. Следователи следственного управления полиции Ивано-Франковской области возбудили уголовное производство по п. 4, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса. В настоящее время с задержанным работают полицейские", - сказано в публикации.

По информации издания Galka, убийство произошло вчера вечером.

"Подростки напали на своего знакомого и нанесли ему несколько десятков ножевых ранений. Молодой человек умер на месте", — сообщает издание.

А местные телеграм-каналы утверждают, что жертве вырезали глаза. Причем процесс издевательств и убийства снимали на видео.

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