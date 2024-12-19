В столице Украины горожанин убил свою бабушку из-за того, что женщина приготовила ему "невкусный суп".

Об этом сообщает прокуратура Киева на своей странице в Фейсбуке.

По информации следствия, 23-летний киевлянин, пребывая под воздействием наркотических веществ (марихуаны), в ходе ссоры сначала избил пожилую родственницу, после чего нанёс ей 11 ударов ножом.

После содеянного преступник покинул квартиру и некоторое время скрывался в заброшенном здании, где его нашли полицейские.

Мужчина получил 9 лет лишения свободы.

Напомним, вчера в Киеве задержали мужчину с револьвером, подозреваемого в убийстве.

По информации патрульной службы города, на спецлинию 112 поступило сообщение об убийстве, совершённом в Дарницком районе. Заявитель рассказал, что преступник выстрелил в мужчину и скрылся с места происшествия.

Ранее стало известно, что в Харькове мужчина ударил ножом друзей за чтение его мыслей, гонялся с топором за матерью, а по прибытию группы захвата попробовал сделать харакири и взорвать дом.

Восемь лет назад горожанин наблюдался у психиатра.