На юге Германии, близ деревушки Оберрот, дальнобойщика-украинца убили иностранные водители из-за спора о войне.

Об этом сообщает немецкий таблоид Bild.

Конфликт произошел на стоянке грузовиков в субботу вечером. Четверо водителей распивали алкоголь под музыку. 38-летний дальнобойщик из Румынии Ионут рассказал изданию, что попросил коллег сделать музыку потише, но те проигнорировали просьбу и продолжали громко общаться под музыку. Они смеялись, а потом принялись ожесточенно спорить. По словам свидетеля-румына, темой дискуссии стала война в Украине и роль России.

После 20:00 по местному времени спор ожесточился и перерос в конфликт, который завершился дракой. В результате был убит самый младший участник компании — 34-летний водитель из Украины.

Участников импровизированной вечеринки арестовали. Как установила полиция, им 35, 41 и 45 лет. Один является гражданином Узбекистана. Правоохранители выясняют, кто из них убил украинца.

Ранее мы рассказывали, что в российском Ростове-на-Дону военный застрелил таксиста, уроженца Азербайджана, тоже из-за спора об Украине.

А в Москве мужчина во время застолья зарезал ножом своего собутыльника из-за его проукраинских взглядов.