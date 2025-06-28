"Так песочили, что забыли про войну Израиля с Ираном". Сердючка со сцены ответила языковому омбудсмену. Видео
Украинский артист Андрей Данилко в образе Верки Сердючки прокомментировал наезд со стороны языкового обмудсмена Тараса Креминя за исполнения песен на русском языке.
Соответствующий фрагмент выступления на концерте в Одессе опубликовали местные телеграм-каналы.
"Для наших омбудсменов: меня два дня так песочили, что забыли про войну Израиля с Ираном", – заявил артист со сцены.
"Ти можеш ховатись за морем і лісом, можеш навіть лягти на дно. Мчиться поезд Київ-Одеса, і я знайду тебе все одно", – далее спел Данилко.
Напомним, ранее на Сердючку нажаловались за песни на русском языке в Киеве, а Креминь после этого заявил, что обратился в полицию.
Правда, позже уполномоченный заявил, что Данилко наказания не понесёт.
Как объяснил Креминь, законодательный запрет не распространяется на использование языков во время исполнения и воспроизведения песен, других музыкальных произведений с текстом или воспроизведения фонограмм. Однако он добавил, что проверки по этому поводу продлятся ещё месяц и затронут организаторов выступления, которые тоже использовали русский язык.
Как мы писали, в Украине могут вскоре сменить языкового омбудсмена. Кандидат на должность выступает против насильственной украинизации.