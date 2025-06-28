Украинский артист Андрей Данилко в образе Верки Сердючки прокомментировал наезд со стороны языкового обмудсмена Тараса Креминя за исполнения песен на русском языке.

Соответствующий фрагмент выступления на концерте в Одессе опубликовали местные телеграм-каналы.

"Для наших омбудсменов: меня два дня так песочили, что забыли про войну Израиля с Ираном", – заявил артист со сцены.

"Ти можеш ховатись за морем і лісом, можеш навіть лягти на дно. Мчиться поезд Київ-Одеса, і я знайду тебе все одно", – далее спел Данилко.

Напомним, ранее на Сердючку нажаловались за песни на русском языке в Киеве, а Креминь после этого заявил, что обратился в полицию.

Правда, позже уполномоченный заявил, что Данилко наказания не понесёт.

Как объяснил Креминь, законодательный запрет не распространяется на использование языков во время исполнения и воспроизведения песен, других музыкальных произведений с текстом или воспроизведения фонограмм. Однако он добавил, что проверки по этому поводу продлятся ещё месяц и затронут организаторов выступления, которые тоже использовали русский язык.

Как мы писали, в Украине могут вскоре сменить языкового омбудсмена. Кандидат на должность выступает против насильственной украинизации.