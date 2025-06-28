Мэр Одессы Геннадий Труханов вступил в спор с мужчиной в военной форме, который пришел требовать сноса памятника известному русскому литературному деятелю XIX века Александру Пушкину.

Кадры диалога с начальником города опубликовали местные телеграм-каналы.

Активист спросил Труханова, почему в Одессе остаётся "адепт русского мира Пушкин" на фоне постоянных ракетных ударов РФ.

Мэр ответил, что "это для вас Пушкин – адепт "русского мира", и спросил, как тогда обозначить построенный при Российской империи Оперный театр и Потёмкинскую лестницу. Активист заявил, что "это немного другое".

Узнав, что перед ним военнослужащий, Труханов поинтересовался, почему мужчина находится в мирном городе, а не на фронте. Активист ответил, что это "типично манипулятивный вопрос".

Ранее стало известно, что в Одессе переименуют "Пушкинский платан", растущий рядом с памятником русскому поэту.

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