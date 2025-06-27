Заявивший на Верку Серючку в полицию за русский язык мовный омбудсмен пошёл на попятную
Верку Сердючку (актера Андрея Данилко) нельзя наказать за исполнение песен на русском языке, так как это не противоречит принятому в 2019 году закону "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Об этом в интервью украинскому изданию заявил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.
"Нарушений во время исполнения песен гражданином Украины не было, потому что его действия не запрещены законом", - сказал языковой омбудсмен.
Как объяснил Креминь, закон не распространяется на использование языков во время исполнения и воспроизведения песен, других музыкальных произведений с текстом или фонограмм. Однако он добавил, что проверки по этому поводу продлятся еще месяц и затронут организаторов выступления, которые тоже использовали русский язык.
Напомним, ранее сам Кремень обратился в полицию с требованием принять меры в отношении Данилко, который исполнил на концерте несколько песен на русском языке. Тогда он утверждал, что артист нарушил закон в части применения государственного языка в сфере культуры и во время публичных мероприятий.
Год назад Данилко объяснял, почему не отказывается от русского языка.