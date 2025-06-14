Языковые активисты пожаловались на украинского артиста Андрея Данилко, известного под сценическим псевдонимом Верка Сердючка, из-за исполнения песен на русском языке во время концерта в Киеве.

Об этом пишут украинские телеграм-каналы, публикуя фрагменты выступления и реакцию уполномоченного по защите украинского языка Тараса Креминя в Фейсбуке.

Речь идёт о выступлении, которое состоялось 13 июня в заведении Osocor Residence. Часть выступления проводилась на русском, поскольку песни на этом языке составляют основную часть репертуара Сердючки.

Проведённый концерт вызвал возмущение у представителей организации "Українська мова". Телеведущий Виктор Дяченко сообщил, что подал жалобу уполномоченному по защите госязыка Креминю. И обвинил Сердючку в попытке "мимикрировать и ждать российскую армию в Киеве".

Мовный омбудсмен заявил, что обратился в полицию по поводу нарушения моратория на русскоязычные песни в столице Украины. Также он обвинил Сердючку в попрании закона об украинизации.

Ранее Верка Сердючка объяснила, почему Андрей Данилко не отказывается от русского языка.

Напомним, что после начала войны Андрею Данилко в числе других украинских звезд запретили въезд в РФ на 50 лет.