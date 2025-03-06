Андрея Данилко, выступающего в образе Верки Сердючки, и его творческий коллектив не выпустили за границу. Команда запланировала серию концертов в Европе.

Об этом сам артист сообщил в Инстаграме.

"Уважаемые друзья! В связи с внезапной остановкой выдачи разрешений на выезд Министерством культуры и несмотря на заранее представленные документы группа народного артиста Украины Андрея Данилко VERKA SERDUCHKA & BAND не получила разрешение (письмо содействия) на выезд", - написал Данилко.

Он добавил, что концерты в Лондоне, Аликанте, Мюнхене, Франкфурте и Праге, которые должны были состояться в ближайшие дни в марте, переносятся. Новые даты выступлений пока не известны.

Напомним, в конце февраля выезд артистов и журналистов за границу по линии Минкульта временно остановили, так как многие из выезжающих не возвращаются.

Однако сегодня стало известно о том, что деятелей искусства и работников СМИ снова начали выпускать за рубеж, но по новым критериям. Для пересечения границы сейчас требуют письмо Минкульта или Минцифры в администрацию Госпогранслужбы о деталях поездки, приглашение иностранной организации и военно-учетный документ с отметками ТЦК в бумажной или электронной форме.