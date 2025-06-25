Во Львове устроили облаву на продавцов русскоязычных книг на стихийном рынке после того, как местный горсовет запретил торговлю книгами на русском языке. Среди пойманных значится и экс-глава областного Союза писателей Игорь Гургула.

Об этом сообщает издание "Захид.Нет".

Как пишет издание, общественное объединение "Муниципальная варта" провело проверку торговцев книгами на основании мартовского решения о запрете продажи русскоязычных книг.

Среди тех, кого выловили участники объединения, оказался писатель и экс-председатель Львовской областной организации Национального союза писателей Украины Игорь Гургула, выставивший на продажу около 100 экземпляров русскоязычных книг.

Как сообщили изданию в горсовете, на место вызвали работников патрульной полиции, но они не обнаружили нарушений в действиях людей, торгующих русскоязычной литературой. Тем не менее, "Муниципальная варта" составила акты на продавцов: по информации издания, им запретят торговать на букинистическом рынке.

Ранее мы писали, что издательство из Днепра уничтожило тираж книги за то, что ее автор ведет свои соцсети на русском языке.

Также мы публиковали видео, как две украинки во дворе дома рвут книги с произведениями русских классиков: Александра Пушкина, Федора Достоевского, Михаила Лермонтова, Антона Чехова.