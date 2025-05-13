В сети появилось видео, как две украинки во дворе дома рвут книги с произведениями русских классиков: Александра Пушкина, Федора Достоевского, Михаила Лермонтова, Антона Чехова.

Ролик активно постят и обсуждают в соцсетях.

В кадре одна женщина с остервенением зачем-то выдирает страницы из книг, которые собирается сдать в макулатуру. Голос второй периодически слышен за кадром.

"Ну что, серия номер два. Что тут у нас? Лермонтов. На помойку! Достоевский. И что же оно тут писало? "Преступление и наказание". Преступление есть. Где наказание? Везем макулатуру, вот мешки стоят. Чехов, на котором выросли террористы, которые потом нашим журналистам выкалывают глаза и режут трахеи. Пушкин! На помойку, падлу, его! Рвем эти книги, тратим свое драгоценное время, чтобы всех этих сук не распространяли по миру, чтобы оно не ширилось по нашей Украине, чтобы их не читали всякие гниды. Три мешка уже есть, сейчас еще два. Руки не доходили - сейчас дошли. Прощай, Раша, прощай, параша. Никому ты не нужно, барахло. И сгореть же не сгорит - лучше сдать на макаулатуру, пускай пойдет в дело", - заявляет женщина, которую видно в кадре.

Ранее мы рассказывали, что киевские лицеи сдают на макулатуру книги с произведениями русской литературы в рамках акции "Согрей нашего бойца". За вырученные средства покупают термогрелки для военных.

Также сообщалось, что к февралю 2023 года в библиотеках Украины списали около 19 миллионов книг, среди них 11 миллионов – на русском языке.