Украинский писатель и блогер Виталий Капранов считает, что граждан Украины, которые слушают российский контент, нужно бить и унижать.

Об этом он заявил в большом интервью программе "LIGA подкаст".

Журналистка спросила у Капранова, что делать с людьми, слушающими российский контент.

"Чморить! На всех уровнях не бояться! Чморить, презирать, смеяться, высмеивать, бить по морде! Только таким образом им можно что-то объяснить.

Если человек не понимает, что сегодня нельзя иметь никаких дел с оккупантом, нигде и никак, значит, у него нет ума. Вот так должна происходить работа с подобными персонажами", - ответил писатель.

Ранее актер Богдан Бенюк в интервью призвал бить детей прутом по ягодицам за использование русского языка. Как он выразился, чтобы "он забыл на веки вечные о том, что есть русский язык".

После вызванного этими словами резонанса в таком же духе высказался глава организации "Братство" Дмитрий Корчинский. Корчинский назвал идею Бенюка "правильной и справедливой" и призвал заодно наказывать и родителей русскоязычных детей.