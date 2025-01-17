Одесские власти решили переименовать дерево "Пушкинский платан", растущий рядом с памятником русскому поэту Александру Пушкину. Ботанический объект, которому уже две сотни лет, расположен на Биржевой площади.

Об этом сообщают местные издания и телеграм-каналы. Паблики отмечают, что вырубать дерево не намерены.

"Пушкинский платан" попал в список географических объектов, названия которых содержат символику российской имперской политики.

Теперь дерево переименуют в "Западный платан". Между тем название дерева – неофициальное, а потому оно не может быть официально переименовано.

Напомним, в то время как Одесская ОВА активно продвигает "деколонизацию", мэр Геннадий Труханов выступает против массового переименования и отказывается сносить памятник Пушкину, аргументируя это тем, что бюст расположен в охранной зоне ЮНЕСКО.

Между тем недавно в Одессе ночью снесли памятник Высоцкому у городской киностудии. Это вызвало пикет недовольных таким решением и жесткую реакцию главы Одесской ОВА Олега Кипера, который предложил протестующим "ехать в Уфу или Красноярск".

Мы разбирались в отдельном материале, какие последствия будет иметь противостояние вокруг "деколонизации" в Одессе.