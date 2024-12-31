В Одессе у здания знаменитой киностудии ночью демонтировали памятник советскому актеру, поэту и певцу Владимиру Высоцкому.

Видео демонтажа опубликовали местные телеграм-каналы.

На кадрах ролика памятник грузят на машину.

После постов в телеграм-каналах Одесская киностудия подтвердил снос монумента. Как сказано в ее публикации в Фейсбуке, это произошло вчера в 22:00 по решению местных властей.

Киностудия хочет, чтобы памятник был передан ей на хранение, она собирается установить его рядом с одним из павильонов. Однако для этого еще нужно получить разрешение и найти средства.

Инициатива установки памятника Высоцкому в Одессе принадлежала городскому предпринимателю и политику Игорю Маркову. Ее поддержали городские власти, которые в апреле 2011 года создали комиссию по установке монумента.

Открытие памятника известному барду состоялось осенью 2012 года. На мероприятии присутствовали сын артиста Никита Высоцкий, тогдашние губернатор Одесской области Эдуард Матвийчук и мэр Одессы Алексей Костусев, а также российский актер Михаил Пореченков. Никита Высоцкий продекламировал стихи отца и поблагодарил создателей памятника и одесситов.

В сентябре 2024 года Одесский горсовет подготовил проект постановления о демонтаже памятника. Вместе с ним решили снести монументы писателям Максиму Горькому и Исааку Бабелю, классику литературы Александру Пушкину и казненной немецкими фашистами партизанке Зое Космодемьянской.

В декабре горсовет Одессы единогласно поддержал снос памятника Пушкину, который находится под охраной ЮНЕСКО.