Киевская сеть книжных магазинов "Сенс" дарит посетителям Конституцию с зачеркнутым фрагментом 10-й статьи, в которой говорится о гарантиях защиты русского языка.

Об этом "Сенс" сообщил на своей странице в соцсетях.

В День Конституции, который Украина отмечает сегодня, 28 июня, работники книжных магазинов организуют акцию, целью которой является открытие публичной дискуссии об изменении восприятия роли языка в украинском обществе.

Каждый посетитель, который приобретет в "Сенсе" книгу, получит в подарок Конституцию с перечеркнутой 10-й статьей.

"Фрагмент последнего предложения мы зачеркиваем физически, чтобы привлечь внимание к его манипулятивности. Хотя по смыслу оно может казаться нейтральным, именно эта формулировка десятилетиями использовалась для политического давления, колониальной инерции и легитимизации "русскоязычия" как нормы", - заявил Алексей Еринчак, основатель книжного магазина.

Как известно, 10 статья Конституции Украины звучит так: "Государственным языком в Украине является украинский язык. Государство обеспечивает всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех областях общественной жизни на всей территории Украины. В Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского языка, других языков национальных меньшинств Украины. Государство способствует изучению языков международного общения. Применение языков в Украине гарантируется Конституцией и определяется законом".

Напомним, на днях во Львове произошла облава на продавцов русскоязычных книг на стихийном рынке после того, как местный горсовет запретил торговлю книгами на русском языке. Среди пойманных значится и экс-глава областного Союза писателей Игорь Гургула.

При этом ранее мы писали, что издательство из Днепра уничтожило тираж книги за то, что ее автор ведет свои соцсети на русском языке.