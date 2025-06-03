В Одессе произошел языковой скандал между молодой пассажиркой и таксистом. Женщина нахамила водителю и плюнула в него, потому что он посмел говорить с нею на русском языке.

Видео инцидента распространяют соцсети.

Судя по ролику, конфликт начался с того, что мужчина отменил поездку, потому что пассажирка не выбрала тариф поездки с ребенком, что предполагает наличие в салоне автомобиля детского кресла. Женщина завелась и на повышенных тонах, периодически переходя на тыканье, начала нападать на водителя.

"Я псиный язык не понимаю. Не понимаю псиный язык! Мы же могли с вами это нормально, как цивилизованные люди решить. Я не понимаю: вы приезжаете ко мне и что-то на своем свинопсином языке хотите... Я отменила поездку, потому что такой рогалик, как ты, не сможешь быть со мной. Вы не можете со мной говорить на украинском, потому что у вас челюсть не так устроена. Вы русский. Вы русский? [На это мужчина отвечает, что он одессит.] Какой одессит? Одесса где находится? В Украине? Так почему вы не говорите со мной по-украински?" - спрашивает взвинченная женщина.

На это таксист рекомендует ей почитать 10-ю статью Конституции. В ответ она смачно плюет в салон и говорит: "Давай уже, у@бывай отсюда!"

Напомним, одной из первых унижать работников сферы услуг за язык стала детская писательница Лариса Ницой. В 2016 году она обрушилась на кассира в магазине из-за того, что ее не обслужили на украинском языке, и бросила в кассира мелочью.

Уже в этом году Ницой затеяла спор с русскоязычным таксистом-ветераном и обвинила его в том, что он притянул русский мир.