С 28 апреля в школах Украины начались проверки общения на украинском языке.

Об этом сообщается на официальном сайте уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя.

Сам обмудсмен при этом заявил, что украинский язык должен звучать не только на уроках, но и на переменах, на родительских собраниях, в библиотеке, спортзале и даже в бомбоубежище.

"Образовательный процесс охватывает все виды деятельности, происходящие на территории любого заведения. Украинский язык должен звучать не только на уроках, на переменах, на родительских собраниях, в библиотеке, спортзале и бомбоубежище. Он должен быть везде", – прокомментировал Креминь.

Ранее Тарас Креминь заявил, что в Украине усилят контроль за использованием украинского языка в интернете.

По его словам, "новые регуляции" будут касаться, в частности, видеоплатформ, таких как YouTube и TikTok. Он также подчеркнул, что эти изменения – "важный шаг на пути к евроинтеграции".

Напомним, омбудсмен призывал перейти от ласковой оборонительной украинизации к наступательной.

По мнению чиновника, "наступательная украинизация" должна "предусматривать дополнительные возможности и контроль для обеспечения функционирования украинского языка".