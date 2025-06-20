Министерство юстиции Украины предложило кандидатуру актера, заслуженного артиста Украины и доцента театрального университета им. И. Карпенко-Карого Александра Завальского на пост уполномоченного по защите государственного языка.

Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в ведомстве.

Как рассказал источник журналистов, кандидатуру предложил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Интересно, что во время недавнего круглого стола по вопросам государственной языковой политики Завальский высказался против принудительной украинизации.

"Это не должно быть принуждение. Людей нужно заинтересовать, создавать условия, поддержку, чтобы они сами хотели говорить на украинском", - заявил актер.

Также он предложил создать государственный онлайн-сервис "Правильный язык" по изучению украинского языка, который будет сочетать функции учебника, словаря и редактора.

Среди претендентов на должность языкового омбудсмена пресса также называла филологов Елену Ивановскую, Ирину Коваль-Фучило и чиновник Кабинета министров Павла Полянского.

Нынешний мовный омбудсмен Тарас Креминь занимает эту должность с 2020 года, и у него скоро заканчивается контракт. Он выражает готовность работать и дальше, однако Кабмин его кандидатуру не выдвинул.

В начале октября 2018 года "Страна" писала о начале процесса создания в Украине уполномоченного по защите государственного языка.

Первым омбудсменом стала педагог из Николаева Татьяна Монахова. В мае 2020 года Кабмин уволил ее с этой должности. К слову, Креминь тоже родом из Николаевской области.