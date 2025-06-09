В Броварах под Киевом произошел конфликт из-за прослушивания песен на русском языке.

Видео инцидента опубликовал один из участников конфликта.

Мужчина потребовал от компании отдыхающих выключить российскую музыку, а те возмутились и заявили, что у одной из девушек на войне умер отец, в то время как предъявлявший претензии сидит в тылу.

В ролике можно заметить, что дело чуть не дошло до драки.

Ранее мы рассказывали, что в Киевской области привлекли двух женщин к ответственности за прослушивание российской музыки в общественном месте. Полицейские увидели видео в соцсетях, где две женщины в состоянии алкогольного опьянения громко слушали музыку российской певицы в центре села Гореничи.

Также мы писали, что в Одессе женщина покрыла матом подростков за песни на русском языке.

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