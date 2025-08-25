Языковой омбудсмен Елена Ивановская призвала заблокировать российскую музыку в Украине на популярных платформах - Apple Music, Spotify, YouTube Music и других.

По ее словам, блокировка российской музыки на популярных стриминговых платформах является необходимым шагом для защиты культурного пространства Украины.

"Я считаю, что блокировка российской музыки на популярных платформах – это необходимый шаг для защиты культурного пространства Украины. Распространение такого контента в Украине сегодня является не просто парадоксом, а фактически вызовом национальной безопасности и культурной идентичности", – сказала Ивановская.

При этом она считает, что власти Украины должны обратиться с запросом к этим платформам, обосновав его украинским законом, который запрещает исполнение культурного продукта гражданами РФ или теми, кто поддерживает ее агрессивную политику.

Напомним, что Ивановская уже требовала законом запретить исполнение песен на русском языке.

Также мы писали о том, что в Кабмине не нашли законных оснований для запрета музыки на русском языке на стриминговых платформах.