Во Львове произошел языковой скандал. Местная жительница потребовала у группы харьковчан прекратить говорить по-русски.

Видеоролик появился и получил огласку в социальных сетях.

На опубликованных кадрах можно заметить, как между прогуливающейся семьей и прохожей происходит словесная перепалка.

"Приехали во Львов и говорят на московской мове", - возмутилась активистка.

В ответ на это, "нарушители" предложили ей "посидеть под российскими ракетами", которые обстреливают Харьков.

Львовянка вызвала полицию на место инцидента.

"Благодарность полиции. Провели беседу, взяли данные, сложат админпротокол. Странно, мимо проходили множество мужчин, но, к сожалению, без яиц, чтобы закрыть рот одному московскому х@ю", - написала жительница города в соцсети.

Ранее мы писали о том, как в сети разгорелся языковой конфликт с участием известного украинского блогера Елены Мандзюк.

Напомним, согласно опросу КМИС, почти каждый пятый украинец испытывают нетерпимое отношение к русскоговорящим согражданам.