В сети разгорелся языковой конфликт с участием известного украинского блогера Елены Мандзюк.

В социальной сети Инстаграм Мандзюк назвала себя токсичным человеком ко всему "московскому" и предложила создать "свое токсичное коммюнике".

В ответ ей написали, что не стоит с малых лет разделять на русскоязычных и украиноязычных, поскольку это может привести к агрессии ещё с детства, поскольку это и является причиной войн. В ответ на это Мандзюк написала, что ее дети "могут отпи@дить другого ребенка, который разговаривает на русском языке".

Между тем Елену Мандзюк уже раскритиковал народный депутат Алексей Гончаренко.

"Недавно ребёнок погиб в Херсоне. Вся страна плакала. Его тоже будет пи@дить товарищ Мандзюк?" - написал он в своем телеграм-канале.

Ранее мы рассказывали, что украинский актер Богдан Бенюк призвал бить детей "прутом по ср@ке" за русский язык.

Бенюка поддержал глава организации "Братство" Дмитрий Корчинский. Корчинский назвал идею "правильной и справедливой" и призвал так же наказывать и родителей русскоязычных детей.

В свою очередь и украинский писатель и блогер Виталий Капранов считает, что граждан Украины, которые слушают российский контент, нужно бить и унижать.