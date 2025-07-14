"Мои дети могут отпи@дить ребенка, говорящего на языке террористов". Блогер Мандзюк попала в языковой скандал
В сети разгорелся языковой конфликт с участием известного украинского блогера Елены Мандзюк.
В социальной сети Инстаграм Мандзюк назвала себя токсичным человеком ко всему "московскому" и предложила создать "свое токсичное коммюнике".
В ответ ей написали, что не стоит с малых лет разделять на русскоязычных и украиноязычных, поскольку это может привести к агрессии ещё с детства, поскольку это и является причиной войн. В ответ на это Мандзюк написала, что ее дети "могут отпи@дить другого ребенка, который разговаривает на русском языке".
Между тем Елену Мандзюк уже раскритиковал народный депутат Алексей Гончаренко.
"Недавно ребёнок погиб в Херсоне. Вся страна плакала. Его тоже будет пи@дить товарищ Мандзюк?" - написал он в своем телеграм-канале.
Ранее мы рассказывали, что украинский актер Богдан Бенюк призвал бить детей "прутом по ср@ке" за русский язык.
Бенюка поддержал глава организации "Братство" Дмитрий Корчинский. Корчинский назвал идею "правильной и справедливой" и призвал так же наказывать и родителей русскоязычных детей.
В свою очередь и украинский писатель и блогер Виталий Капранов считает, что граждан Украины, которые слушают российский контент, нужно бить и унижать.