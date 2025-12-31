Прогноз в газете The Washington Post журналиста Дэвида Игнатиуса о том, что в следующем году президент Украины Владимир Зеленский уйдет в отставку, а "правительство национального единства" возглавит бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный, поразительно точно, вплоть до деталей, обрисовал главную цель "антизеленской коалиции" на следующий год.



Она заключается в отстранении Зеленского от власти и ее передачи так называемому "правительству национального единства", основным кандидатом на роль руководителя которого действительно является Валерий Залужный.



В коалицию эту вошли очень разные силы, недовольные Зеленским, включая народного депутата Петра Порошенко и бизнесмена Игоря Коломойского. Однако ключевую роль в ней играют структуры связанные с Демпартией США и союзными ей европейскими элитами: грантовые организации, ориентированные на них политики и СМИ, ключевые сотрудники антикоррупционных органов.

Именно в активе этой группы находится главный ресурс "коалиции" - связи с Западом, который и выступает их главной "крышей". Без нее часть "коалиционеров" еще летом была бы отправлена в тюрьму, часть - под санкции СНБО, а НАБУ и САП были бы подчинены Банковой.



Изначально в "коалиции", как мы уже писали, хотели, ослабив Зеленского коррупционным скандалом и отставкой Андрея Ермака с поста главы ОП, принудить к формированию "правительства национального единства" и новой коалиции в парламенте. То есть, фактически, побудить его отдать власть, формально оставаясь главой государства (по Конституции у Рады и правительства куда больше полномочий, чем у президента).



Однако Зеленский, снова войдя в образ "защитника национальных интересов" в переговорах с президентом США Дональдом Трампом, а также увидев паузу в разоблачениях антикоррупционных структур, решил, что можно сохранить все как было, лишь поменяв Тимура Миндича в качестве куратора схем и потоков на Сергея Шефира.



И в самом конце года НАБУ и САП объяснили Зеленскому, что он не прав, объявив подозрение близкому к нему и к Шефиру депутату Юрию Киселю и еще четырем нардепам от "Слуги народа". Уже прошла информация, что в деле фигурируют и сам Шефир, и его сын (помощник Киселя).



При этом, однако, Зеленский не демонстрирует никакого желания идти на создание "правительство национального единства", полагая, что он сможет в любом случае удержать большинство в Раде под контролем, благодаря чему и сохранить фундамент своей власти и управление всей ее вертикалью.



Поэтому для "коалиции" становится все очевиднее, чтоб без отставки Зеленского невозможно формирование ни нового большинства в Раде, ни нового правительства.



Главным инструментом давления на Зеленского будут, как и прежде, антикоррупционные органы, которые постепенно подбираются к самому президенту через его ближайшее окружение. Тем более мало кто верит, что окружение это могло проворачивать грандиозные схемы без ведома президента.



Теоретически, Зеленский может какое-то время игнорировать продолжающиеся коррупционные скандалы, перебивая их другими поводами, а отправленных в СИЗО своих друзей и соратников "выкупать" на волю через внесение залога. Денег для этого в "общаке" хватит на всю фракцию "слуг народа".



Однако гораздо хуже для него то, что к давлению в любой момент могут подключиться европейские структуры, с которыми, как писалось выше, связана "коалиция". И если "коалиция" и ее западная "крыша" примут решение, что Зеленского нужно вести к отставке, то Европа начнет мощное давление на президента Украины, противостоять которому ему будет крайне сложно (европейцы остались единственным источником внешнего финансирования).



Это будет процесс не быстрый, постепенный (чтобы не вызвать дестабилизацию в стране и не разрушать имидж Украины в западном мире), но последовательный. И результат его в виде отставки Зеленского может быть еще до конца 2026 года.



Поэтому прогноз Игнатиуса не кажется совсем уж фантастическим.

Что может этому противостоять Зеленский? Сдав назад летом с законами по НАБУ и САП, не оказав сопротивления антикоррупционным органам, когда они начали раскручивать дело Миндича и "сдав" Ермака, президент практически обнулил возможность нанесения контрудара по своим противникам силами все еще подконтрольных ему правоохранительных органов по образцу облавы СБУ на детективов НАБУ в июле 2025 года. Не чувствуя, что президент будет "держать масть" и "впишется" за них в случае проблем, силовики вряд ли станут вновь ввязываться в борьбу с антикорупционерами.



Сейчас, по факту, Зеленский пытается выехать на "суперпатриотической позиции", пытаясь вновь вернуть себе доверие народа как "лидера военного времени", противостоящего давлению как президента РФ Владимира Путина, так и Трампа, и не соглашающегося на "капитулянтские" уступки. Вероятно, он полагает, что Европа не посмеет дать в такой напряженной ситуации отмашку на его отставку.



Однако, это может быть большим заблуждением. Европейцам и Демпартии США, по большому счету, все равно кто от имени Украины будет говорить Трампу "да, но нет" на его мирные планы: Зеленский или Залужный.



Проблема Зеленского в том, что еще при президентстве Джо Байдена на Западе о нем сформировалось мнение как о слабооуправляемой личности, "коррупционере с авторитарными замашками", "потенциальном Путине". Поэтому, как мы писали, уже в 2023 году Вашингтон запустил процесс "мягкой просадки" (ограничения власти) Зеленского, который продолжился и после ухода Байдена и в следующем году вполне может прийти к своему финалу – к отставке Зеленского.



Один из немногих шансов для Зеленского избежать такой судьбы (если, конечно, он сам уже не смирился с тем, что ему придется уйти) – помочь Трампу форсировать мирный план, пойти на компромиссы по спорным пунктам и закончить войну в ближайшие месяцы, преобразившись в "президента мира" и в "гаранта выполнения договоренностей" (о таком сценарии мы писали в отдельном материале).



Это также для него опасный путь (могут обвинить в предательстве и попытаться снести через новый Майдан), однако оставляет ему поле для маневра. Оказав столь большую услугу Трампу, он сможет рассчитывать на его полную поддержку, в том числе и по решению внутриполитических вопросов, и по финансовой помощи (избавившись от монопольной зависимости от Европы), и по многому другому.



Впрочем, вероятность того, что Зеленский сможет и захочет развернуться на 180 градусов, прямо скажем, весьма невелика. Скорее всего, он будет продолжать свой прежний путь с описанными выше последствиями.



Хотя, безусловно, огромную роль во внутриполитических событиях будет играть война и все что с ней связано. Перемены в ситуации на фронте и в тылу могут ускорить многие процессы или даже полностью изменить их направление.