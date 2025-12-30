В Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) состоялось заседание по избранию меры пресечения близкому к президент Украины Владимиру Зеленскому и его другу Сергею Шефиру народному депутату от фракции "Слуга народа" Юрию Киселю, подозреваемому Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) в проплаченных голосованиях. В качестве меры пресечения избран залог, сумма которого неизвестна.

Обвинения Кисель прямо не отрицал. Нардеп заявил, что с Шефиром знаком 35 лет, а его сына, своего помощника, которому по версии следствия давал деньги, "еще на руках в роддом заносил".

То есть в деле фигурирует и сын Шефира - одного из ближайших к президенту людей.

Адвокаты просили суд перейти в закрытый режим. Об этом ходатайствовали и сторона обвинения. Объявление решения также проходило в закрытом режиме.

После заседания Кисель отказался комментировать решение суда, но сообщил, что в качестве меры пресечения ему избрали залог.

"Не буду ничего комментировать. Залог", - заявил нардеп.

Напомним, по данным СМИ, у Киселя в кабинете два года стояла прослушка НАБУ, на которой, в том числе, было зафиксировано выдача зарплат депутатам в конвертах. Также в ходе прослушки кабинета Киселя зафиксированы разговоры и с Шефиром.

Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила подробности коррупционных схем в парламенте, по которой вручили подозрения пяти народным депутатам из партии "Слуга народа", в том числе Юрию Киселю.

Что значит новое дело НАБУ против "слуг народа", мы подробно анализировали в отдельном материале.