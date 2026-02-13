Сегодня вечером многие цитировали статью американского издания The Atlantic об украинском президенте и его отношении к мирной сделке.

В статье бросается в глаза полемика между риторикой Зеленского и выводами автора - известного журналиста Саймона Шустера, который хорошо знаком с президентом и его окружением.

Во-первых, по военной ситуации. Зеленский утверждает, что "Украина не проигрывает". Однако в тексте Шустера говорится, что "арифметика истощения не на стороне Украины", и Запад это понимает. Тут приводятся слова натовского генерала: "Если кто-то ждёт, что Россия просто сдастся и уйдёт домой, ждать придётся долго".

В контексте "арифметики истощения" Шустер описывает планы Киева увеличить потери российской армии до 50 тысяч человек в месяц, чтобы превысить возможности Москвы по пополнению войск. Но само наличие такой цели, по мнению автора, косвенно указывает на то, что пока РФ способна восполнять свои потери. Подчеркивается, что при населении более чем в три раза большем, чем у Украины, и номинальном ВВП примерно в десять раз выше Россия способна легче переносить урон как в людях, так и в экономике.

Во-вторых, по переговорам. Зеленский делает ставку на заинтересованность Трампа в мирной сделке, но издание отмечает риск, что по мере приближения выборов в США Трамп "может решить, что переговоры становятся для него политически проигрышными" и "отойти в сторону, возложив вину за провал дипломатии на неуступчивость одной или обеих сторон".

В-третьих, по гарантиям безопасности. Шустер напоминает, как ранее Зеленский заявлял, что соглашение с США "на сто процентов готово" к подписанию. Но здесь же в интервью президент Украины признаёт, что остаются нерешённые вопросы, а американские ответы пока слишком расплывчаты.

В частности, не зафиксировано, будут ли США готовы, например, сбивать ракеты над Украиной в случае нарушения перемирия.

"Нам нужно, чтобы всё это было прописано", - говорит Зеленский.

В-четвёртых, по территориям. Президент публично заявляет, что "никто не должен рассчитывать на то, что мы отдадим землю", однако в статье говорится, что двое его советников допускают "самую тяжёлую уступку - отказ от контроля над частью территорий Донецкой области".

Также там говорится, что новый руководитель переговорной группы Кирилл Буданов, по данным Шустера, более склонен к компромиссам по территориальному вопросу, чем прежняя команда (надо полагать - Ермак).

Материал демонстрирует существование расхождений внутри украинского руководства по поводу возможного вывода войск и формата территориальных уступок.

Эти расхождения показывает и другой отрывок - где говорится, что часть окружения Зеленского тревожится: если войну не удастся завершить этой весной, Украине придется пережить еще годы боевых действий. И далее приводится зеркально противоположный комментарий Зеленского, который выступает за продолжение войны, если мирный договор будет, с его точки зрения, "плохим" (то есть, не содержать желаемых президентом гарантий и требовать вывода войск из Донбасса).

Другими словами, один из главных выводов статьи - если Зеленский не склонен к компромиссам относительно достижения скорейшего мира, то у его соратников иное мнение. Они считают, что Украине нужен мир, а затягивание войны несет для страны большие риски.