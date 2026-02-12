В окружении президента Украины Владимира Зеленского беспокоятся, что Киев теряет "окно возможностей", и страна ещё много лет будет страдать от войны с РФ, если урегулирование конфликта не будет достигнуто этой весной.

Об этом пишет один из старейших респектабельных журналов США The Atlantic, отмечая при этом, что сам Зеленский готов продолжать войну дальше.

"Некоторые члены ближайшего окружения Зеленского начинают беспокоиться о том, что его окно возможностей для заключения сделки закрывается, и что Украина будет страдать от многолетней непрекращающейся войны, если весной этого года не будет достигнуто соглашение об остановке боевых действий. Но Зеленский сказал мне, что он скорее предпочтёт вообще не заключать никакой сделки, чем заставить свой народ принять плохую. Даже после четырёх лет интенсивной войны он говорит, что готов продолжать борьбу", – говорится в публикации.

В интервью изданию президент Украины заявил, что готов к прекращению огня, но только после согласования гарантий безопасности со стороны США и Европы.

"Нам нужны безопасность, гарантии безопасности, прекращение огня", – сказал Зеленский.

Он также отметил, что пока американские ответы по этому вопросу остаются недостаточно конкретными, подчеркнув необходимость того, "чтобы всё это было прописано".

Отметим, ранее Зеленский говорил о готовности договора гарантий безопасности. При этом вчера президент издал указ о подготовке соответствующего документа.

Накануне в Раде озвучили мнение, что Украина рискует потерять государственность, если война не завершится в ближайшее время.