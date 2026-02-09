Документы по гарантиям безопасности для Украины готовы.

Об этом в своём традиционном вечернем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Документы по гарантиям готовы. Безопасности нет альтернативы. Миру нет альтернативы. Восстановлению нашего государства нет альтернативы", - говорит Зеленский.

Также он сообщил, что на этой неделе будут "значительные международные мероприятия по обороне и безопасности".

"В Европе наша позиция будет представлена достаточно, и так же с Америкой. Фактически каждый день сейчас наша переговорная группа работает по тем документам, по тем предложениям, которые могут дать результат на следующих встречах", - заявил президент.

Ранее Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности со стороны США для Украины будет подписан после войны.

Между тем, по данным СМИ, власти Украины опасаются, что в случае нового вторжения России стране придётся защищать себя самостоятельно, а гарантии безопасности Запада окажутся малоэффективными. Поэтому в Киеве делают ставку на концепцию "стального дикобраза", озвученную главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Она предполагает 800-тысячную украинскую армию, а также собственное производство ракет и дронов.

Подробнее о том, что сейчас происходит на переговорах о завершении войны в Украине, мы писали в отдельном материале.